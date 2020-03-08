Требуется food-фотограф

Нужно обработать фото товара на сером-желтоватом фоне(обтравка и т.п.) для интернет-магазина, количество 2000-2500 шт.В итоге получим товар на прозрачном фоне.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта добрынинский.рф требуется провести пересъемку всей кондитерской продукции
Всего 141 позиция:
65 тортов
29 пирожных
4 рулета
2 кекса
16 позиций печенья
19 пирогов/пирожков
6 круассанов
Требуется по 2 фото каждой позиции, в простом интерьере, желательно в одном ракурсе, с цветокоррекцией.
Во вложении примеры, как в итоге должны будут выглядеть новые фото продукции
ПРОШУ УКАЗЫВАТЬ В ЗАЯВКЕ
Стоимость одного обработанного фото
Сколько займет часов
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