Требуется food-фотограф

Обработка фотографийЗакрыт11 заявок461 просмотр
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Для сайта добрынинский.рф требуется провести пересъемку всей кондитерской продукции

Всего 141 позиция:

65 тортов

29 пирожных

4 рулета

2 кекса

16 позиций печенья

19 пирогов/пирожков

6 круассанов

Требуется по 2 фото каждой позиции, в простом интерьере, желательно в одном ракурсе, с цветокоррекцией.

Во вложении примеры, как в итоге должны будут выглядеть новые фото продукции

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Стоимость одного обработанного фото

Сколько займет часов 

4 года назад
EgorIllarionov
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад