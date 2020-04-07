Обработать фотографии для интернет-магазина(на прозрачном фоне)

Обработка фотографийЗавершен46 заявок575 просмотров
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Нужно обработать фото товара на сером-желтоватом фоне(обтравка и т.п.) для интернет-магазина, количество 2000-2500 шт.В итоге получим товар на прозрачном фоне.

4 года назад
guest_15838340750231
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
JULFY
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 года назад
$69
5 дней
WMZ
Работа проделана добросовестно.
Все отлично. Заказчик всегда на связи. Оплата вовремя. Рекомендую.