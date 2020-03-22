Собрать фотографии определенной тематики в количестве 1000 штук

Обработка фотографийЗавершен27 заявок540 просмотров
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Собрать горизонтальные фотографии хорошего качества по определенной тематики из открытых источников в количестве 1000 штук. Фото конкретного города.

4 года назад
comerce
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
InnochkaVasenko
Инна Васенко 
28 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$10
2 дня
Все отлично
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