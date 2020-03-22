Нужно сделать фото помещений
Собрать фотографии определенной тематики в количестве 1000 штук
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собрать горизонтальные фотографии хорошего качества по определенной тематики из открытых источников в количестве 1000 штук. Фото конкретного города.
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