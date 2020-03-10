Обработка изображения

$15
Обработка фотографийЗакрыт28 заявок509 просмотров
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нужно обработать картинку. Которая, при наложении на изображение даст эффект сканированного изображения. 

4 года назад
Alexxpro
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад