Доработать фото

Обработка фотографийЗакрыт16 заявок875 просмотров
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Есть картинка, нужно нарисовать три четыре достопримечательности заместо тех что есть на картинке.

Работа не сильно напряжная, для вас работа в портфолио плюс хороший отзыв от меня.

Есть перспектива на дальнейшее сотрудничество, по типу дизайна, презентаций и т.д.

Пример приложил, жду откликов по цене и срокам.

4 года назад
Metaa
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад