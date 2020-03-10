Доработать фото

Есть картинка, нужно нарисовать три четыре достопримечательности заместо тех что есть на картинке.

Работа не сильно напряжная, для вас работа в портфолио плюс хороший отзыв от меня.

Есть перспектива на дальнейшее сотрудничество, по типу дизайна, презентаций и т.д.

Пример приложил, жду откликов по цене и срокам.