Ретушь фотографий

Есть картинка, нужно нарисовать три четыре достопримечательности заместо тех что есть на картинке. Работа не сильно напряжная, для вас работа в портфолио плюс хороший отзыв от меня. Есть перспектива на дальнейшее сотрудничество, по типу дизайна, презентаций и ...