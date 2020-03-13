Ретушь фотографий

Обработка фотографийЗавершен23 заявки437 просмотров
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Ретуш фотографий для размещения на сайте.

Немного разгладить лицо и одежду )))

4 года назад
Holly76
Ольга 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
LEBOWSKY
Николай 
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
15 часов назад
4 года назад
$14
2 дня
Очень рекомендую! Сроки соблюдены. Качество на высоте, больше чем ожидала! Будем работать дальше. Рекомендую
Отличный заказчик! Задача поставлена чётко, всегда на связи, оплата своевременно. Всем рекомендую !!!