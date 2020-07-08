Нужен переводчик с русского на английский и обратно; женская одежда

Нужен переводчик текста с русского на английский и обратно.

Тематика - женская одежда.

Обязателен опыт работы в переводах в этой сфере и знание всей терминологии и специфики.

Текст объёмом порядка 20000 символов без пробелов.

Будем отдавать частями - по 4-5000 символов без пробелов.

Сначала нужен перевод с русского на английский.

Есть повторы - их нужно учитывать при переводе.

Пишите стоимость за 1000 знаков без пробелов в откликах.

Если у Вас своя методология расчёта цены, указывайте это.