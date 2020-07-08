Нужен переводчик с русского на английский и обратно; женская одежда

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Завершен25 заявок986 просмотров

Нужен переводчик текста с русского на английский и обратно.

Тематика - женская одежда.

Обязателен опыт работы в переводах в этой сфере и знание всей терминологии и специфики.

Текст объёмом порядка 20000 символов без пробелов.

Будем отдавать частями - по 4-5000 символов без пробелов.

Сначала нужен перевод с русского на английский.

Есть повторы - их нужно учитывать при переводе.

Пишите стоимость за 1000 знаков без пробелов в откликах.

Если у Вас своя методология расчёта цены, указывайте это.

5 лет назад
Elena588
Алёна 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
час назад
5 лет назад
$14
2 дня
Escrow
Перевод хороший, но слишком официальный получился.
Спасибо за заказ! Всё отлично!

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