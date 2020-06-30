Срочно нужен репетиор английского языка проводить уроки через зум работа постоянной основе
Перевод c русского на испанский язык около 30 000 знаков
Требуется перевести с русского на испанский тексты общей тематики для сайта.
ВНИМАНИЕ: Перевод письменный, но переводчик должен владеть также хорошим разговорным испанским.
Если Вы не говорите по-испански, то просим не тратить время и не оставлять заявку.
Прошу в отклике указать стоимость перевода исходя из 1800 знаков с пробелами и говорите ли Вы по-испански.
Заявки фрилансеров
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