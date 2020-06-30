Перевод c русского на испанский язык около 30 000 знаков

Требуется перевести с русского на испанский тексты общей тематики для сайта.

ВНИМАНИЕ: Перевод письменный, но переводчик должен владеть также хорошим разговорным испанским.

Если Вы не говорите по-испански, то просим не тратить время и не оставлять заявку.

Прошу в отклике указать стоимость перевода исходя из 1800 знаков с пробелами и говорите ли Вы по-испански.