Перевод с русского на украинский

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Завершен12 заявок776 просмотров

Нужно перевести 1090 слов с русского на украинский для сайта компьютерных услуг. Текст простой, перевести не займет особого труда.

5 лет назад
Smoop123
Алексей 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
25 отзывов

Выбранный исполнитель

Qualitywork4u
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Быстро перевел мой текст. Получил качественный перевод без гугл транслейта. Рекомендую к работе!
Спасибо за сотрудничество! Было понятно, быстро и честно! Очень доволен.

Заявки фрилансеров

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