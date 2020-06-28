Нужно перевести основные страницы сайта на испанский, итальянский, французский, немецкий, польский, китайский и японский языки. Перевод нужно делать с английского. Исходный размер англ текста примерно 10к знаков. Укажите стоимость по каждому языку и сроки выполнения. ...
Перевод с русского на украинский
Нужно перевести 1090 слов с русского на украинский для сайта компьютерных услуг. Текст простой, перевести не займет особого труда.
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