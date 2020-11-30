Перевод сайта

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Завершен15 заявок507 просмотров

Нужно перевести основные страницы сайта на испанский, итальянский, французский, немецкий, польский, китайский и японский языки. Перевод нужно делать с английского. Исходный размер англ текста примерно 10к знаков. Укажите стоимость по каждому языку и сроки выполнения. Сразу оговорю - проверку на автоперевод тексты будут проходить нейтивами. Гугл транслейт не подходит и сразу будет выявлен. Нужно сделать быстро и на уровне носителей языка. Надеюсь здесь есть подходящие исполнители

5 лет назад
Illaizrael
Тике 
34 года
5 лет в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$550
7 дней
Рекомендую!! Все было сделано очень быстро и качественно. Хорошая команда и приятные цены!
Было приятно работать. Оплата своевременная, вопросов по задаче не возникало. Рекомендую)

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