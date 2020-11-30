Перевод сайта

Нужно перевести основные страницы сайта на испанский, итальянский, французский, немецкий, польский, китайский и японский языки. Перевод нужно делать с английского. Исходный размер англ текста примерно 10к знаков. Укажите стоимость по каждому языку и сроки выполнения. Сразу оговорю - проверку на автоперевод тексты будут проходить нейтивами. Гугл транслейт не подходит и сразу будет выявлен. Нужно сделать быстро и на уровне носителей языка. Надеюсь здесь есть подходящие исполнители