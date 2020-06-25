Перевод 7 предложений на анлийский

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Завершен15 заявок599 просмотров

Добрый день! Необходимо перевести на деловой английский 7 предложений.

5 лет назад
DMS_
Вера 
36 лет
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Lizaru
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
5 лет назад
$2
1 день
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Отличный заказчик, задача была четко поставлена, оплата в срок, рекомендую!

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