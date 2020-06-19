Перевести текст с русского на украинский

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Завершен10 заявок825 просмотров

Перевод описания для модуля Битрикс24 с русского на украинский.

Слов 453

Знаков (без пробелов) 3 326

Текст доступен по ссылке

https://docs.google.com/document/d/1WerIsYDX7nEdh4zDOy7Yk1i68npExqMak_NaxkVO3Wo/edit?usp=sharing

5 лет назад
pavlov64
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Выбранный исполнитель

antinz
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Отличный исполнитель. Все четко и в срок. Работу сделал с душой. Будем работать и в будущем!
С Вячеславом было очень приятно работать! Буду рад работать дальше.

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