Нужно перевести пару страниц, маленький сайт и пару статей. Направление техническое. В будущем будет еще статьи
Перевести текст с русского на украинский
Перевод описания для модуля Битрикс24 с русского на украинский.
Слов 453
Знаков (без пробелов) 3 326
Текст доступен по ссылке
https://docs.google.com/document/d/1WerIsYDX7nEdh4zDOy7Yk1i68npExqMak_NaxkVO3Wo/edit?usp=sharing
Выбранный исполнитель
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