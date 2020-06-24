Перевести статью на английский

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Нужно перевести статью на английский язык, 5 страниц (есть графики и таблицы). 

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