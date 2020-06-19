Перевод с русского на немецкий

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Закрыт7 заявок459 просмотров

Добрый день!

Нужно перевести на немецкий язык текст с терминами из области искусства. где-то 10к знаков. Самый сложный участок текста:

"Основная цель предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально - пространственного мышления учащихся как формы эстетического освоения мира и ориентации в пространстве культуры.

Художественное развитие осуществляется в процессе художественного творчества.

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, зрительное восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира."

Укажите пожалуйста сроки и стоимость.

Ждем предложений!

5 лет назад
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