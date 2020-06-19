Перевод 6 небольших текстов на немецкий

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Необходимо перевести 6 небольших текстов на немецкий язык.

Тематика текстов: экономика, математика.

Эти тексты являются ответами на задания экзамена в австрийский университет. Если Вам понадобится контекст, я пришлю PDF-файл с заданиями.

4 текста являются краткими ответами на экономические и математические вопросы (400-800 символов без пробелов), 2 остальных текста являются эссе (~3000 символов без пробелов).

ВАЖНО! При переводе необходимо соблюдать ограничения по символам:

- эссе: 2700-3300 символов (без пробелов)

- ответы на вопросы: 400-800 символов (без пробелов)

На русском их размер примерно такой же, поэтому надеюсь, что будет проще уложиться в рамки. Если Вы понимаете, что тексты превышают нужное количество, пожалуйста, сообщите мне, я перепишу оригинал или уберу несколько предложений.

Для перевода желателен уровень немецкого C1-C2, знание немецких экономических и/или математических терминов.