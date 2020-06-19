Перевод статьи с русского на английский и размещение в системе вордпресс (с загрузкой картинок). Статья прикреплена.
Перевод 6 небольших текстов на немецкий
! ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОТКЛИКАЙТЕСЬ, ЕСЛИ НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ОТЛИЧНО ЗНАЕТЕ ГРАММАТИКУ !
Необходимо перевести 6 небольших текстов на немецкий язык.
Тематика текстов: экономика, математика.
Эти тексты являются ответами на задания экзамена в австрийский университет. Если Вам понадобится контекст, я пришлю PDF-файл с заданиями.
4 текста являются краткими ответами на экономические и математические вопросы (400-800 символов без пробелов), 2 остальных текста являются эссе (~3000 символов без пробелов).
ВАЖНО! При переводе необходимо соблюдать ограничения по символам:
- эссе: 2700-3300 символов (без пробелов)
- ответы на вопросы: 400-800 символов (без пробелов)
На русском их размер примерно такой же, поэтому надеюсь, что будет проще уложиться в рамки. Если Вы понимаете, что тексты превышают нужное количество, пожалуйста, сообщите мне, я перепишу оригинал или уберу несколько предложений.
Для перевода желателен уровень немецкого C1-C2, знание немецких экономических и/или математических терминов.
Заявки фрилансеров
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