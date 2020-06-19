Добрый день! Нужно перевести на немецкий язык текст с терминами из области искусства. где-то 10к знаков. Самый сложный участок текста: "Основная цель предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально - пространственного мышления учащихся как формы эстетического ...
Перевести 12 страниц
Добрый день. Нужно перевести первые 12 страниц данной статьи на русский язык. По срокам 2-3 дня.
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