Перевод текстов и репетиторство

Частный преподаватель, репетитор

Уровень учеников: начинающий и средний, для школьников 7-11 лет.

Английский язык изучаю и активно использую более 20 лет.Более 10 лет обучаю английскому. Работал в нескольких интернациональных компаниях, принимал участие во многих крупных международных бизнес-проектах.

Постоянно общался и общаюсь с носителями языка.

Помогу школьникам в выполнении домашних заданий и закреплении пройденного материала. Можно заниматься как по школьной, так и по дополнительной программе, готовиться к школьным экзаменам, кембриджским экзаменам или просто поездкам за границу.

Люблю использовать различные методы и материалы,подбирая индивидуальный подход к каждому ученику. Сам являюсь автором нескольких «игровых» методик в изучении английских слов и грамматики. Люблю преподавать английский в игровой форме и с юмором!