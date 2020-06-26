В формате pdf. Только текст, картинки не нужно. Закладки тоже перевести. https://prnt.sc/t6hti8 Можно не профессионально (гуглтранслейт и т.п), главное понятно о чем речь и структура чтоб прежней осталась.
Suleimen Medetov
Здравствуйте. Нужно перевести письмо на немецкий язык. Полный перевод текста и приближенный смысл к тексту
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