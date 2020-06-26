Suleimen Medetov

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Закрыт35 заявок794 просмотра

Здравствуйте.  Нужно перевести письмо на немецкий язык. Полный перевод текста и приближенный смысл к тексту  

5 лет назад
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