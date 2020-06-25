Проверка машинного перевода на английский язык

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Закрыт55 заявок1467 просмотров

У нас есть машинный перевод текста сайта на английский язык.

Нужна качественная проверка перевода.

http://romanovconsult.com/eng

Это результат машинного перевода на английский язык - то что и нужно проверить.

5 лет назад
office5wan
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