Нужен программист с опытом работы с Тильдой для разовых поручений: настройки на сайте romanovconsult.com Робокассы, прием заявок от клиентов, перевод сайта на английский язык.
Проверка машинного перевода на английский язык
У нас есть машинный перевод текста сайта на английский язык.
Нужна качественная проверка перевода.
Это результат машинного перевода на английский язык - то что и нужно проверить.
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