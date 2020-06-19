Перевести историю с рус на анг

! ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОТКЛИКАЙТЕСЬ, ЕСЛИ НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ОТЛИЧНО ЗНАЕТЕ ГРАММАТИКУ ! Необходимо перевести 6 небольших текстов на немецкий язык. Тематика текстов: экономика, математика. Эти тексты являются ответами ...