Перевести историю с рус на анг

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Закрыт4 заявки246 просмотров

Изложить историю на простом легком разговорном английском.

5 лет назад
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