Добрый день! Необходимо перевести на деловой английский 7 предложений.
Перевести историю с рус на анг
Изложить историю на простом легком разговорном английском.
Заявки фрилансеров
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