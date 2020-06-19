Швейная и вязальная тематика

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Закрыт1 заявка152 просмотра

Лилия здравствуйте!

Я увидела, что два года назад, вы делади перевод на швейную тематику. Мне нужны будут переводы для паттернов. Переводы нужны будут на постоянной основе.

Вы готовы делать такие переводы? 

С уважением,

Елена

5 лет назад
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