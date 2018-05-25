Переводчик (английский, японский, французский)
Предоставляю услуги письменного перевода:
английский - русский/украинский, японский - русский/украинский, французский - русский/украинский
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Портфолио
- Перевод на японский, перевод с японского83 просмотра
- Перевод FR-RU90 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена быстро и качественно, очень доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
С Алексеем было приятно сотрудничать. Оплата произведена в срок.