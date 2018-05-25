Julija_Kucheruk

Юлия Julija_Kucheruk

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Переводчик (английский, японский, французский)

Предоставляю услуги письменного перевода:

английский - русский/украинский, японский - русский/украинский, французский - русский/украинский

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Отзывы заказчиков

Timofeev_81
Алексей 
44 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
$30
10 баллов
7 лет назад
Перевод 2 статей с английского на русский
Работа выполнена быстро и качественно, очень доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
С Алексеем было приятно сотрудничать. Оплата произведена в срок.
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