Перевод с английского на немецкий

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Закрыт9 заявок369 просмотров

Добрый день,

Есть небольшие тексты на английском языке. Тематика - музыкальные инструменты.

Необходим перевод на немецкий.

Жду Ваших предложений 

5 лет назад
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