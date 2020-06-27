Срочно ищем переводчика с французского языка

$57
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Закрыт1 заявка319 просмотров

Есть видео. ТЕМАТИКА – МЕДИЦИНА! До позднего вечера необходимо перевести устную речь и озвучить в зуме. Всего 4 часа, но сколько возьмете. 1 час – 1000 руб.

5 лет назад
guest_1593422274411
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Оливия
 
25 лет
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Была
5 лет назад
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Андрей
 
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5 лет назад

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