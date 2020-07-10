Перевод с русского на испанский

$10
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Завершен20 заявок1294 просмотра

Нужно перевести 1090 слов с русского (также имеется английский и украинский перевод) на испанский для сайта компьютерных услуг. Текст простой, перевести не займет особого труда.

5 лет назад
Smoop123
Алексей 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
25 отзывов

Выбранный исполнитель

Aaa9553388
52 года
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
5 лет назад
$8
1 день
Работа выполнена отлично. Всем советую для переводов на испанский.
Приятно было работать. Рекомендую

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