Требуется перевести китайские новеллы, перевод с КИТ. на РУС.,

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Закрыт18 заявок725 просмотров

Объем каждой около 1.000.000слов. Гонорар, сроки и всё остальное обсуждаемо.

5 лет назад
Translator2020
Ростислав 
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