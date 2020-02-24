Фотограф-ретушер.
Основное направление - ретушь портретов, оставляю естественность, не доводя фото до пластика.
Навыки:
- Цветокоррекция в Lightroom
- Обтравка
- Удаление дефектов и лишних объектов
- Beauty Retouch (Частотное разложение, Dodge and burn)
- Имею опыт работы графическим дизайнером
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Екатерина, огромное спасибо за качественную и очень оперативную работу! Отдельная благодарность за фон с линейками. Были рады работать с Вами! Наши самые наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Благодарю за работу, была рада сотрудничеству!
$220
10 баллов
4 года назад
Благодарим Екатерину за качественную работу! Фото получились именно такими, как нам нужно. Наши самые наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Очень подробное и грамотное ТЗ, быстрая обратная связь. Спасибо, приятно было работать!