karpokat

Екатерина karpokat

 
24 годаУзбекистан/Ташкент
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Фотограф-ретушер.

Основное направление - ретушь портретов, оставляю естественность, не доводя фото до пластика. 

Навыки:

  • Цветокоррекция в Lightroom
  • Обтравка
  • Удаление дефектов и лишних объектов
  • Beauty Retouch (Частотное разложение, Dodge and burn)
  • Имею опыт работы графическим дизайнером

    Портфолио на Behance﻿

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Elena588
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Ретушь фото - "разглаживание" складок на одежде.
Екатерина, огромное спасибо за качественную и очень оперативную работу! Отдельная благодарность за фон с линейками. Были рады работать с Вами! Наши самые наилучшие рекомендации.
Благодарю за работу, была рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
Elena588
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$220
10 баллов
4 года назад
Замена фона и обработка 291 фото.
Благодарим Екатерину за качественную работу! Фото получились именно такими, как нам нужно. Наши самые наилучшие рекомендации!
Очень подробное и грамотное ТЗ, быстрая обратная связь. Спасибо, приятно было работать!
Ответный отзыв