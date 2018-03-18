НУжны фотографии интерьеров и экстерьеров высокого разрешения в большом количестве Рассмотрим все ваши предложения Мне не нужно офтогарфировать - мне только нужна база Спасибо
Сделать фото товаров(орехи, сухофрукты) для сайта на дому в Харькове.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предлагаю работу для фотографа, владеющего навыками предметной съемки. Есть необходимость на дому произвести фотосъемку товаров (орехи, сухофрукты, чай) для наполнения интернет-магазина. Так же, необходимо будет обраюотать фото для сайта. Жду предложений. Спасибо!
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