destantorus

Задача: нужно разработать интернет-магазин групповых покупок на WordPress. Элементы сайта: 1. Главная страница 2. Карточка товара 3. Форма оформления заказа 4. Страница "приглашение" в группу 5. Страница каталога Что такое групповая покупка? 1. Пользователь А заходит в карточку товара 2. Пользователь А делает заказ ...
- Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт3 года назад
1. Сделать скорость загрузки полной и мобильной версии сайта chudoma.ru не менее 80 согласно сервису Google PageSpeed. 2. Возможность добавления видео для товара 3. Настроить отправку информации по заказу на email покупателюИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт3 года назад
- $90
На сайте chudoma.ru в woocommerce добавить кроссейлы, похожие товары. 1. Добавить блок кроссейл в карточку товара и изменить его внешний вид согласно стилистике сайта. 2. Добавить блок кроссейл в корзину и изменить его внешний вид согласно стилистике сайта. 3. Добавить ...Завершен4 года назад
Нужно перенести вручную карточки товаров с сайта chudoma.ru на сайт под wordpress chudoma.com. Необходимо перенести весь раздел готовые шторы chudoma.ru/novinki (172 карточки): названия, фото, описания, цены, проставить свойства товаров для фильтров.Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт4 года назад
Для магазина готовых штор и текстиля для дома необходимо создать баннер для внутреннего оформления магазина для проведения рекламной акции. Необходимо сделать 5 размеров: A3, A4, для инстаграма, 685*1180 мм, 642*1245 мм. Название акции: "Покупать готовые ...Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
- $80
Нужен верстальщик с опытом интернет-магазинов на Wordpress. Задача(более подробное ТЗ пришлю при общении): 1. Поправить отображение товаров на страницах категорий на сайте Velum.me 2. Добавить фильтры на страницы каталога 2 категорий товаров velum.me 3. Небольшие изменения в дизайне карточки ...Завершен4 года назад
- $40
На сайте velum.me необходимо сделать следующие доработки: 1) при добавлении товара в корзину должно всплывать pop-up окно с надписью "Товар добавлен" и кнопкой "оформить заказ". 2) Страницы velum.me/cart и velum.me/checkout объединить в одну страницу. 3) На главной сайта ...Завершен4 года назад
- $40
Необходимо сделать оформление раздела актуального в инстаграм аккаунте, исходя из общей стилистики. http://chudoma.ru/ (https://www.instagram.com/chuvstvo.doma/) 1) "Хиты продаж." Обложка раздела. Фото товаров с подписями в фирменных цветах. 2) "Скидки". Обложка раздела. Баннер для текущей акции. Фото товаров ...Баннеры18 заявокЗакрыт5 лет назад