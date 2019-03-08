destantorus

На сайте velum.me необходимо сделать следующие доработки: 1) при добавлении товара в корзину должно всплывать pop-up окно с надписью "Товар добавлен" и кнопкой "оформить заказ". 2) Страницы velum.me/cart и velum.me/checkout объединить в одну страницу. 3) На главной сайта ...