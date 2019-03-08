destantorus

Денис Кречетов destantorus

 
24 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ob163256
Олег 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$70
10 баллов
4 года назад
Доработка интернет-магазина на woocommerce
Отличный заказчик, рекомендую!
Все сделано вовремя и четко по проекту
Ответный отзыв
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Создание баннера для печати
Все отлично! Оплата мгновенная!
Все вовремя и четко по ТЗ
Ответный отзыв
demin_ch
Алексей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
125 отзывов
$120
10 баллов
4 года назад
Доработка сайта на wordpress
Четкая постановка задачи, мгновенная оплата. Было приятно работать. Рекомендую!
Отличный профессионал! Всегда на связи и укладывается в сроки.
Ответный отзыв
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Небольшая доработка сайта на wordpress
Всё прошло отлично, понятные задачи, оплата в срок и всегда на связи. Рекомендую!
Отличная работа!
Ответный отзыв