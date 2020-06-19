Задача - заполнить 7 тысяч карточек в месяц. Одна карточка = описание (копипаст), 3-5 фото на белом фоне, 4-5 характеристик. Всю инфу брать с официальных сайтов. Пишите стоимость за одну карточку, не ...
Отредактировать карточки отелей
Анастасия, добрый день! Предлагаю вам выполнить заказ.
Направление: Санатории, Профилактории СНГНеобходимо заполнять/корректировать карточки (профили) санаториев на сайте.
Часть данных мы вам предоставляем – другую часть, вы будете самостоятельно
находить в открытых источниках.
От вас нужна грамотность и внимательность, поэтому свой отклик на
задание вы начнете с суммы чисел пять плюс два и краткого изложения на
один абзац, почему вы сделаете эту работу лучше других.
За час реально заполнить 15-20 карточек.
Что конкретно нужно сделать:
1. Фотографии:
1.1 Удалить некачественные и неподходящие фото
1.2 Выбрать три фотографии, которые будет отображаться как
презентационные. 1.3 Если фотографий, меньше 10 - загрузить новые.
2. Youtube. Найти качественное снятое видео об объекте и вставить на него ссылку
3. Добавить электронную почту санатория, профилактория.
4. Если в почтовом адресе не указан индекс - вписать.
5. Верифицировать две ссылки (подробнее укажу в инструкции). Пришлю ван
подробный скринкаст (длина видео 25 минут), в котором, очень подробно,
показываю что и куда нужно нажимать, и подробно объясняю по каждому
пункту.
Уже после 5-ой заполненной карточки, вы будете заполнять карточку за 3-5
минут (в зависимости от ваших способностей).Кол-во необходимых карточек
более 500.
В тестовой задаче участвует 50 тестовых карточек. (3-4.5 часа, внимательной, работы).
По выполнению принимаем решение о сотрудничестве и дальнейшем предоставлении объема работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Анастасия, добрый день! Предлагаю вам выполнить заказ. Направление: Санатории, Профилактории СНГНеобходимо заполнять/корректировать карточки (профили) санаториев на сайте. Часть данных мы вам предоставляем – другую часть, вы будете самостоятельно находить ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт5 лет назад
По заданиям заказчика подбирать карточки: модели, характеристики, фото и загружать на сайт unitstore.ruНаполнение сайтов18 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется менеджер для добавления карточек товаров на сайт. Автоэлектроника! (группа товара - штатные магнитолы), пожалуйста, пишите те кто в этом разбирается!!! Есть прайс-лист по которому нужно работать (описание в нём,фото с брать другого сайта). ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть экселька от дилера с товарами около 220 шт. Нужен человек с опытом, который сможет сделать выгрузку и пройти модерацию. Тематика: автоматические воротаНаполнение сайтовнет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно наполнение сайта, тематика - футбольная атрибутика, сейчас около 1000 карточек товаров. Нужно: 1) отредактировать наименование на двух языках (в некоторых картах есть только на одном языке); 2) сделать описание на двух языках; 3) meta-description; 4) подвязать характеристики Стоимость работы ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $130
Наполнить сайт по таблице. Около 300 позиций всего. Сайт http://garmony24.beget.tech/ Пример готовой позиции http://garmony24.beget.tech/katalog/neyroreabilitatsiya/stabilometriya/stabilometricheskiy-kompleks-biokinekt/ Цена с бюджете за 300 шт.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Направление: Санатории, Профилактории СНГНеобходимо заполнять/корректировать карточки (профили) санаториев на сайте. Часть данных мы вам предоставляем – другую часть, вы будете самостоятельно находить в открытых источниках. От вас нужна грамотность и внимательность, ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен человек с опытом создания лендингов на конструкторах. Лендинги нужны простые, но с разными шаблонами, не похожие друг на друга (100 штук). Инструкция по созданию есть, из нюансов - необходимо брать картинки из ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Потрібно пропрацювати налаштування, стилі, навантажити плагіни додаткові, які не передбачені основним шаблоном.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт5 лет назад