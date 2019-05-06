Наполнение магазина товарами (+ картинки)

Требуется опубликовать 100 статей. Статьи искать не надо. + Написание небольшого описания. 1-2 предложения. + 5-7 ключевых слов. Система. [b]Joomla [/b]Можно без опыта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вордпресс. Фиксированная оплата по 5 руб за 1 добавленный товар, всего порядка 500 товаров.
Оплата возможна частями.
Более подробное тз - оставляйте заявку, пришлю подробную информацию.
Требуется ответственный исполнитель!
Только для фрилансеров с отзывами.
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