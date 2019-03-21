Контент-менеджер на постоянную работу

На постоянную работу. Набираем команду контент-менеджеров из 3-10 человек для наполнения статьями нескольких

узкоспециализированных сайтов одной тематики.

Необходимо будет ответственно в рамках разработанной инструкции погружаться в узкую тематику статьи, анализировать исходники.

Доход в месяц — от 12000 руб. до 45000 руб. при занятости от 4 до 8 часов в день.

Лучшим сотрудникам — особый подход к оплате труда!

Работа заключается в подготовке заданий для копирайтеров.

Подробные текстовые и видео-инструкции.

Ежедневное сопровождение руководителем проекта в течение всего процесса обучения.

Никакие особенные требования не предъявляем, всему научим, кроме уверенного владения Word, Excel и всемирной паутиной.

В целях отсева заявок роботов, в ответе на вакансию прошу указать город проживания (и страну, если не Россия) в какие дни недели и сколько часов подряд можете уделять времени проекту, есть ли параллельные проекты, требующие вашего участия.Любимые способы оплаты в порядке охлаждения чувств: Карта физлица Сбербанк (также Альфа Банк, Тинькофф и Открытие/РокетБанк), Яндекс.Деньги, WMR.