Перенести файлы с одного сайта на другой

Нужно перенести файлы и тексты с одного сайта на другой.

Переносить с сайта http://flg24.ru/ Перенести нужно разделы: Протоколы результатов и Новости. Переносить на ModX.

Пример заполнения на новом сайте в скрине.

Указывайте сумму и сроки.