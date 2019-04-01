Перенести файлы с одного сайта на другой

Наполнение сайтовЗавершен5 заявок370 просмотров
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Нужно перенести файлы и тексты с одного сайта на другой.

Переносить с сайта http://flg24.ru/ Перенести нужно разделы: Протоколы результатов и Новости. Переносить на ModX.

Пример заполнения на новом сайте в скрине.

Указывайте сумму и сроки.

5 лет назад
oksar
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
koterok
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$21
2 дня
WMZ
Екатерина грамотно выполнила задание. Всегда была на связи. Правда не все закончила по своим обстоятельствам.
Оксана великолепный заказчик и хороший честный человек. Всегда была на связи, отвечала на все вопросы, очень контактный и терпеливый человек. Работать было комфортно интересно, с радостью буду брать заказы, выставленные на бирже Оксаной. Я по личным обстоятельствам не смогла закончить работу. Оксана, вошла в положение и оплатила все, что было сделано. Очень благодарна за интересный проект и с радостью продолжу сотрудничество. Рекомендую.