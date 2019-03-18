Заполнить категории сайта товарами

Есть интернет-магазин товаров для праздника.

В магазине есть раздел "корпоратив" с большим количеством подкатегорий, однако в этом разделе на текущий момент нет товаров.

Требуется подобрать для раздела "корпоратив" товары.

Товары нужно брать

- с сайтов наших оптовиков (список предоставим)

- из нашего текущего ассортимента (добавить в корпоратив нынешние наши товары которые тематически подходят)

Особенности работы

- товары импортируются к нам на сайт с сайтов оптовиков полностью автоматически, достаточно дать нашей системе url товара на сайте оптовика

- у нас на сайте есть очень удобный софт именно для этой работы (пользоваться научим за 30 минут)

Напишите пожалуйста стоимость часа вашей работы, а также был ли у вас опыт подобной работы в прошлом.