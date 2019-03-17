Сбор популярных сайтов в конкретных странах

Есть таблица сайтов сетей аптек. Нужно зайти на сайт и найти телефон офиса. Не справочной, не аптеки, а именно офиса, и дописать его в таблицу. Всего около 537 сайтов. Всю работу надо сделать в воскресенье, отвечайте ...