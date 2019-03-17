Требуется контент-менеджер (КМ) для наполнения сайта на WordPress

Статью сдает автор в формате word. Нужно создать запись в админке wp, отформатировать по определенным правилам, добавить фото и видео (youtube, instagramm и д.р.)

Правила такие:

Оформление заголовка статьи, Title, Description

В тексте должны быть цитаты, списки

Текст должен быть разбит на абзацы (не более 500 символов)

Текст должен быть разбит на подзаголовки

Картинки берем из просторов Интернета не менее 700px в ширину, форматируем размер до 700, размещаем

Размещение кода youtube, insta

Фоток должно быть много.

Сайт про макияж и красоту женщин.Работа не сложная, все объясню.

Пример оформления: https://jlady.ru/fashion-news/vyazanyj-manikyur.html

Всего нужно оформить 5 статей (40р./статья)