Добавить вручную 250 товаров на сайт + поиск картинок в Яндексе

Нужно разместить 20 объявлений, на торговой площадке wlaex.ru Перед подачей заявки на работу, ознакомитесь с функционалом сайта(Он не простой). Если для Вас это трудно, лучше откажитесь. Не тратте свое и мое время. Что требуется: Размещать ...