Сопоставить города

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок258 просмотров
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Нужно сопоставить города, находящиеся в нашей базе данных, с городами курьерской службы СДЭК (http://cdek.ru/). Большинство городов было сопоставлено автоматически, но какая-то часть

городов сопоставлена не была: либо в нашей базе нет такого населенного

пункта, либо он называется немного по-другому.

Заполнение происходит через веб-интерфейс (сайт), всего 3955 городов, которые нужно сопоставить вручную.

Порядок и оплата работы:

  • В предложении укажите стоимость 2-х часов работы. Выбранным кандидатам будет предоставлен доступ до системы.
  • Вы работаете первые тестовые 2 часа, мы их Вам оплачиваем. По окончанию будут выбраны несколько фрилансеров, кто сделает лучше/быстрее.
  • С выбранными фрилансерами будет заключена сделка с фиксированной стоимость - тк Вы уже будете знать свою скорость работы - можно

    подсчитать сколько времени у Вас займет разбор оставшихся городов.

5 лет назад
kirill-zhirnov
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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