Добавить 55 товара в каталог магазина

Всего 55 товара, из них примерно 20 товаров - с вариациями по количеству. К каждому подобрать картинки. Вордпресс. Вукомерс.

500 руб за проект. Оплата в рублях. Требуется сегодня-завтра наполнить товарами раздел магазина. Вся информация будет предоставлена.

Только для фрилансеров с отзывами.