Контент-менеджер для информационных сайтов

Нужен аккуратный и внимательный контент-менеджер для заполнения информационных сайтов на Wordpress. Средний объем статей - 5000-6000 знаков. С каждой статьей нужно сделать следующее:

1. Оформить текст подзаголовками, списками, блоками внимания.

2. Найти подходящие картинки в английском Гугле, уменьшить их вес, подогнать под размер. В среднем, от 3 до 6 картинок на статью, максимум 10.

3. Подобрать тематическое видео с Youtube.

4. Заполнить Title и Description, Alt и названия к изображениям.

5. Сделать перелинковку: поставить в тексте несколько ссылок на другие статьи сайта.

В начале оплата сдельная, 60 рублей за статью. В дальнейшем, если сработаемся, возможна фиксированная ставка. Предпочтительнее оплата по Вебмани, но возможно и ЯД.

В первую очередь будут рассматриваться развернутые заявки с описанием опыта работы и ссылками на размещенные Вами статьи.