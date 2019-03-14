Написание и размещение уникальных статей 2000 символов

Добрый день

Предлагаю написание и размещение уникальных статей, обьем - 2000 символов без учета пробелов.

Эта работа для бирж вечных ссылок. Заказчик дает анкоры, от 1 до 3. И вы уже согласно этим анкорам пишете статью.

Размещение в основном на движке WordPress.

Расценки:

1 статья (написание и размещение) - 50 рублей/20 грн.

Объемы - около 10 статей в будние дни. В месяц - около 250 статей.

Если заинтересовало предложение, я даю вам пару пробных статей. Если все ок, будем сотрудничать.