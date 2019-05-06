Для интернет магазина сантехники необходимо заполнение контента в формате Excel. Часть информации предоставляется, часть поиск по сайтам производителя и прочим ресурсам. Связь строго через скайп isanteh.ru Опыт в данной товарной категории обязателен.
Наполнить несколько категорий в интернет магазине, под ключ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа легкая, но монотонная. Срок выполнения не более 30 дней. Стоимость указана за всю работу.
Только для фрилансеров с отзывами.
Информация берется из Excel файла либо предоставленного сайта (аналогично).
1) Редактируется заголовок под требования
2) Подбирается картинка в Яндексе
3) Игнорируются аналогичные товары
4) Описание берем с предоставленного сайта
5) Дополнительно переводим заголовок и описание в гугл транслейте на английский язык и вставляем в раздел перевода.
Всего 3000 товаров.
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