Наполнить несколько категорий в интернет магазине, под ключ

Нужны тесты на такие темы: 1. Что о вашей внешности думают мужчины?2. Умеете ли вы флиртовать?3. Ваш психологический возраст4. Хорошие ли вы родители?5. Сможете ли вы похудеть? По 20 вопросов с ответами каждый тест. Принцип теста - ...