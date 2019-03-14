Для интернет магазина сантехники необходимо заполнение контента в формате Excel. Часть информации предоставляется, часть поиск по сайтам производителя и прочим ресурсам. Связь строго через скайп isanteh.ru Опыт в данной товарной категории обязателен.
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Нужно разместить 20 объявлений, на торговой площадке wlaex.ru Перед подачей заявки на работу, ознакомитесь с функционалом сайта(Он не простой). Если для Вас это трудно, лучше откажитесь. Не тратте свое и мое время. Что требуется: Размещать объявления (подробнее в инструкции). Размещаете 20 объявлений присылаете скрин и получаете оплату.
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