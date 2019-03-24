Начать сегодня - Добавить 100 товаров + подобрать картинки

$10
Наполнение сайтовЗавершен18 заявок616 просмотров
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Вордпресс. Фиксированная оплата, требуется добавить 100 товаров. Срок - не более 4 дней.

Оплата 700 руб за проект.

Каждый товар с подбором картинок. 

Более подробное тз - оставляйте заявку, пришлю подробную информацию.

Требуется ответственный исполнитель! 

Только для фрилансеров с отзывами. 

5 лет назад
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
helika91
Елена 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$11
4 дня
Все в лучшем виде
Четкое ТЗ и своевременная оплата, спасибо за сотрудничество!
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