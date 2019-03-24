Начать сегодня - Добавить 100 товаров + подобрать картинки

Вордпресс. Фиксированная оплата, требуется добавить 250 товаров. Срок - не более 5 дней. Оплата 1500 руб за проект. Более подробное тз - оставляйте заявку, пришлю подробную информацию. Требуется ответственный исполнитель! [b]Только для фрилансеров с отзывами. [/b]
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Вордпресс. Фиксированная оплата, требуется добавить 100 товаров. Срок - не более 4 дней.
Оплата 700 руб за проект.
Каждый товар с подбором картинок.
Более подробное тз - оставляйте заявку, пришлю подробную информацию.
Требуется ответственный исполнитель!
Только для фрилансеров с отзывами.
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