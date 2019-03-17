Отредактировать аккаунт ВК

Наполнение сайтовЗавершен7 заявок238 просмотров
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Добрый день, необходимо полностью очистить аккаунт ВКонтакте. Удалить все сообщения и группы. 

Бюджет 1000 руб

5 лет назад
Ildar6222
39 летФранция
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
geolancer123
Георгий 
21 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
58 отзывов(-6)
5 лет назад
$15
2 дня
Все очень быстро сделано. Рекомендую
Очень доволен сотрудничеством! Заказчик ответственный. Рекомендую!
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