Наполнить сайты товарами и контентом

Нужно разместить товары на 3 сайтах (интернет-магазины) по готовому шаблону через админку HostCMS

Тексты должны быть уникальными и сео-оптимизированными на всех сайтах (ЧПУ, метаописание, теги)

Это описания к товарным категориям, описания к товарам, статьи, ответы на частые вопросы, включая атрибуты страниц и фотографий для сео-оптимизации

На каждом сайте наименований товаров: 40. Страниц с товарами: 13. Блог: 10 статей.

В основном простой рерайт.

Исполнителю необходимо будет подписать договор, соглашение о нераспространении конфиденциальной информации и предоставить паспортные данные

Цена договорная

Срок выполнения работ 30 дней