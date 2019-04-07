Разместить 23 товара на сайт на Opencart (Maxi Store), Maraton

Фото для товаров - https://fex.net/919228117660

Пример размещения 1 товара: https://youtu.be/YTvCAu4YlBc

Что нужно сделать:

1) Создать товар с названием (соответствует номеру папке)

2) Все новые товары нужно поднять вверх категории (ручной сортировкой по номеру)

Нюансы

1) Фото заливаем через разовую загрузку (тк массовая сильно портит фото), смотрим на видео.

2) Товары с не номерным названием уже есть в каталоге, для них фото нужно просто перезалить, и поднять вверх категории.

Доступ по старту. Если хорошо справитесь, будем регулярно давать работу по наполнению.