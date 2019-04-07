Разместить 23 товара на сайт на Opencart (Maxi Store), Maraton

$5
Наполнение сайтовЗавершен2 заявки203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разместить 23 товара на сайт на Opencart (Maxi Store), Maraton

Фото для товаровhttps://fex.net/919228117660 

Пример размещения 1 товара: https://youtu.be/YTvCAu4YlBc 

Что нужно сделать:

1) Создать товар с названием (соответствует номеру папке)

2) Все новые товары нужно поднять вверх категории (ручной сортировкой по номеру)

Нюансы

1) Фото заливаем через разовую загрузку (тк массовая сильно портит фото), смотрим на видео.

2) Товары с не номерным названием уже есть в каталоге, для них фото нужно просто перезалить, и поднять вверх категории.

Доступ по старту. Если хорошо справитесь, будем регулярно давать работу по наполнению.

OpenCart
5 лет назад
HitiStudio
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
mukylun
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
$5
1 день
Как всегда все на 100% гуд! Рекомендую!
Четкое задание, быстрая оплата и в срок! Все нюансы решались оперативно. Спасибо за работу!
  • Похожие заказы

  • Начать сегодня - Добавить 100 товаров + подобрать картинки

    $10

    Вордпресс. Фиксированная оплата, требуется добавить 100 товаров. Срок - не более 4 дней. Оплата 700 руб за проект. Каждый товар с подбором картинок.  Более подробное тз - оставляйте заявку, пришлю подробную информацию. Требуется ответственный исполнитель!  [b]Только для фрилансеров с отзывами. [/b]

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Добавить и оформить 50 товаров, вукомерс

    $8

    Вордпресс. Фиксированная оплата, требуется добавить 50 товаров. Срок - не более 5 дней. Оплата 500 руб за проект. Некоторые товары вариативные (не более 15 шт). Каждый товар с подбором картинок.  Более подробное тз - оставляйте заявку, пришлю подробную информацию. [b]Требуется ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Найти самые популярные товары в Wordstat

    Добрый день.  Есть интернет магазин по продаже вейпов и есть 5 его конкурентов. Нужно: 1) найти самые популярные товары в яндекс Вордстат (составить список с количеством запросов) моего магазина 2) Тоже что пункт 1 только для 10 конкурентов Пишите цену ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавление 250 товаров на сайт на Wordpress.

    $25

    Необходимо залить 250 товаров на сайт на Wordpress. Фото товаров и описание находятся в группе торговой на Telegram. Нужно просто копировать и заливать на сайт. Обязательно заполнение всех полей : метки, теги и т.д. (это все ...

    WordPressСайт на WordPress
    Наполнение сайтов31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Проставить теги (метки) на трех сайтах Wordpress

    На трех сайтах-каталогах аккумуляторов и погрузчиков необходимо проставить по 25 тегов группам карточек товаров. Здесь подробная инструкция, алгоритм добавления: https://docs.google.com/document/d/1JhA6-puujRrgJ8tLwvqiJ9T_i0fN0S4hzxErh0G3grk/edit?usp=sharing - большая просьба внимательно ее изучить и при возникновении вопросов задавать их прямо в личку. Если коротко - ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сбор популярных сайтов в конкретных странах

    $23

    Для выполнения не требуются специализированные знания. Справиться даже школьник. Главное, делать по инструкции.  Срок выполнения: 7 часов.  От вас требуется:  Собрать сайты популярных казино в конкретных странах и поисковые запросы к ним, с частотностью не менее 1000.   От нас:  + ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется контент-менеджер (КМ) для наполнения сайта на WordPress

    $3

    Статью сдает автор в формате word. Нужно создать запись в админке wp, отформатировать по определенным правилам,  добавить фото и видео (youtube, instagramm и д.р.) Правила такие: [list=1][*]Оформление заголовка статьи, Title, Description[*]В тексте должны быть цитаты, списки [*]Текст должен быть разбит ...

    WordPress
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется доработка сайта

    Требуется обслуживание корпоративного сайта на платформе Wordpress. Нужно: 1. Поправить верстку сайта 2. Программные доработки сайта 3. Создание и оформление страниц 4. Оптимизация сайта по скорости загрузки Опыт работы обязателен

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Найти телефоны на сайте

    Есть таблица сайтов сетей аптек. Нужно зайти на сайт и найти телефон офиса. Не справочной, не аптеки, а именно офиса, и дописать его в таблицу. Всего около 537 сайтов. Всю работу надо сделать в воскресенье, отвечайте ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад