Вордпресс. Фиксированная оплата, требуется добавить 100 товаров. Срок - не более 4 дней. Оплата 700 руб за проект. Каждый товар с подбором картинок. Более подробное тз - оставляйте заявку, пришлю подробную информацию. Требуется ответственный исполнитель! [b]Только для фрилансеров с отзывами. [/b]
Разместить 23 товара на сайт на Opencart (Maxi Store), Maraton
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместить 23 товара на сайт на Opencart (Maxi Store), Maraton
Фото для товаров - https://fex.net/919228117660
Пример размещения 1 товара: https://youtu.be/YTvCAu4YlBc
Что нужно сделать:
1) Создать товар с названием (соответствует номеру папке)
2) Все новые товары нужно поднять вверх категории (ручной сортировкой по номеру)
Нюансы
1) Фото заливаем через разовую загрузку (тк массовая сильно портит фото), смотрим на видео.
2) Товары с не номерным названием уже есть в каталоге, для них фото нужно просто перезалить, и поднять вверх категории.
Доступ по старту. Если хорошо справитесь, будем регулярно давать работу по наполнению.
- Похожие заказы
- $10Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $8
Вордпресс. Фиксированная оплата, требуется добавить 50 товаров. Срок - не более 5 дней. Оплата 500 руб за проект. Некоторые товары вариативные (не более 15 шт). Каждый товар с подбором картинок. Более подробное тз - оставляйте заявку, пришлю подробную информацию. [b]Требуется ...Завершен5 лет назад
Добрый день. Есть интернет магазин по продаже вейпов и есть 5 его конкурентов. Нужно: 1) найти самые популярные товары в яндекс Вордстат (составить список с количеством запросов) моего магазина 2) Тоже что пункт 1 только для 10 конкурентов Пишите цену ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Необходимо залить 250 товаров на сайт на Wordpress. Фото товаров и описание находятся в группе торговой на Telegram. Нужно просто копировать и заливать на сайт. Обязательно заполнение всех полей : метки, теги и т.д. (это все ...Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт5 лет назад
На трех сайтах-каталогах аккумуляторов и погрузчиков необходимо проставить по 25 тегов группам карточек товаров. Здесь подробная инструкция, алгоритм добавления: https://docs.google.com/document/d/1JhA6-puujRrgJ8tLwvqiJ9T_i0fN0S4hzxErh0G3grk/edit?usp=sharing - большая просьба внимательно ее изучить и при возникновении вопросов задавать их прямо в личку. Если коротко - ...Завершен5 лет назад
- $23
Для выполнения не требуются специализированные знания. Справиться даже школьник. Главное, делать по инструкции. Срок выполнения: 7 часов. От вас требуется: Собрать сайты популярных казино в конкретных странах и поисковые запросы к ним, с частотностью не менее 1000. От нас: + ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Статью сдает автор в формате word. Нужно создать запись в админке wp, отформатировать по определенным правилам, добавить фото и видео (youtube, instagramm и д.р.) Правила такие: [list=1][*]Оформление заголовка статьи, Title, Description[*]В тексте должны быть цитаты, списки [*]Текст должен быть разбит ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется обслуживание корпоративного сайта на платформе Wordpress. Нужно: 1. Поправить верстку сайта 2. Программные доработки сайта 3. Создание и оформление страниц 4. Оптимизация сайта по скорости загрузки Опыт работы обязателенНаполнение сайтов4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, необходимо полностью очистить аккаунт ВКонтакте. Удалить все сообщения и группы. Бюджет 1000 рубЗавершен5 лет назад
Есть таблица сайтов сетей аптек. Нужно зайти на сайт и найти телефон офиса. Не справочной, не аптеки, а именно офиса, и дописать его в таблицу. Всего около 537 сайтов. Всю работу надо сделать в воскресенье, отвечайте ...Завершен5 лет назад