Проставить теги (метки) на трех сайтах Wordpress

Наполнение сайтовЗавершен4 заявки197 просмотров
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На трех сайтах-каталогах аккумуляторов и погрузчиков необходимо проставить по 25 тегов группам карточек товаров.

Здесь подробная инструкция, алгоритм добавления: https://docs.google.com/document/d/1JhA6-puujRrgJ8tLwvqiJ9T_i0fN0S4hzxErh0G3grk/edit?usp=sharing - большая просьба внимательно ее изучить и при возникновении вопросов задавать их прямо в личку.

Если коротко - мы просто берем по 50 карточек товаров на каждом из сайтов, выделяем их в админке, нажимаем "Изменить" и присваиваем им тег. Потом следующие 50 записей и т.д. По сути работа на один-два часа, но для начала даю дедлайн на одни сутки. Было бы здорово, если бы вы уже имели опыт работы в админке WP, редактирования, постинга и т.д.

За каждый сайт - 250 руб., итого 750 руб. за три сайта. Оплата на ЯД в рублях или прямо на карту в любой валюте.

WordPress
5 лет назад
mukhacheff
Андрей 
39 летКипр
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Andrey199401
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
2 дня
Выполнил тегирование карточек товаров на сайте Интернет-магазина, в ручную, все быстро понял. Рекомендую!
Приятный заказчик.Реккомендую.
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