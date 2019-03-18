Проставить теги (метки) на трех сайтах Wordpress

На трех сайтах-каталогах аккумуляторов и погрузчиков необходимо проставить по 25 тегов группам карточек товаров.

Здесь подробная инструкция, алгоритм добавления: https://docs.google.com/document/d/1JhA6-puujRrgJ8tLwvqiJ9T_i0fN0S4hzxErh0G3grk/edit?usp=sharing - большая просьба внимательно ее изучить и при возникновении вопросов задавать их прямо в личку.

Если коротко - мы просто берем по 50 карточек товаров на каждом из сайтов, выделяем их в админке, нажимаем "Изменить" и присваиваем им тег. Потом следующие 50 записей и т.д. По сути работа на один-два часа, но для начала даю дедлайн на одни сутки. Было бы здорово, если бы вы уже имели опыт работы в админке WP, редактирования, постинга и т.д.

За каждый сайт - 250 руб., итого 750 руб. за три сайта. Оплата на ЯД в рублях или прямо на карту в любой валюте.