Добавление 250 товаров на сайт на Wordpress.

Необходимо залить 250 товаров на сайт на Wordpress. Фото товаров и описание находятся в группе торговой на Telegram.

Нужно просто копировать и заливать на сайт. Обязательно заполнение всех полей : метки, теги и т.д. (это все тоже копируется и вставляется в нужные поля). Заполнение через админку Wordpress. Заполнение одного товара занимает 1-2 мин. При желании можно и быстрее заполнять.

К работе надо приступать уже, если Вы не можете приступить в течении 1-2 дней, то не оставляйте заявку.