Наполнение/верстка лендинга. Добавление блоков.

Виктор справился на 10 балов из 10! Работу сделал точно в срок. Предложил самую АДЕКВАТНУЮ цену на мои требования. Всегда на связи. Внес актуальные решения задач на текущее время, что очень понравилось. Есть свое творческое видение вещей. Очень рад что познакомился с таким ценным человеком! Буду рекомендовать всем своим друзьям, и коллегам! Виктор, спасибо! Алексей Промис 21.03.2019